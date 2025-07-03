Под Волгоградом завели дело о хищении 43 млн при строительстве военного городка

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело о хищении 43,4 млн руб. при строительстве военного городка. Подозреваемым является генеральный директор ООО «Бизнес — Консалтинг» Николай С.

Дело заведено 30 июня этого года по статье «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ). По данным следствия, в конце 2023 года компания заключила госконтракт на возведение военного городка. Предполагается, что около 43,4 млн рублей были выведены гендиректором под видом оплаты транспортных услуг с использованием фиктивных документов. Силовики пока не комментируют ситуацию.

Информация о стройке в открытом доступе отсутствует. В ноябре 2021 года сообщалось о строительстве военного городка за 1,1 млрд рублей в Калаче-на-Дону, но победитель конкурса остался неизвестен. Все последующие госконтракты, начиная с 2022 года, недоступны.

Нина Шевченко