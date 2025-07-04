Два саратовских вуза вошли в рейтинг с высокими зарплатами выпускников юристов

Два саратовских вуза вошли в рейтинг учебных заведений с самыми высокими зарплатами выпускников в правовой сфере. Список представил портал «SuperJob».

Лидирует в рейтинге Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ, где средняя зарплата выпускников достигает 220 тыс. руб. На втором месте — Московский государственный университет с показателем в 190 тыс. руб. Третье место поделили Высшая школа экономики и Санкт-Петербургский государственный университет, где выпускники зарабатывают в среднем 160 тыс. руб.

Саратовская государственная юридическая академия заняла 15-е место, выпуская специалистов со средней зарплатой в 92 тыс. руб. Саратовский государственный университет оказался на 19-м месте, где средний доход выпускников-юристов составляет 82 тыс. руб.

Нина Шевченко