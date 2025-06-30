Недетские убытки

Прокуратура Астраханской области через суд взыскала 13 млн руб. убытков с подрядчика из Грозного по причине срыва госзаказа. Контракт стоимостью 47 млн руб. на строительство модульного корпуса детского лагеря «Березка» в селе Яксатово был заключен в марте 2024 года с ООО «Группа Астар». Недобросовестными действиями суд признал поставку строительных панелей, не соответствующих условиям договора. Подрядчик в параллельном судебном процессе пытается обжаловать решение УФАС о включении его в реестр недобросовестных поставщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ГБУ АО «ЦОД „Березка“»

Фото: Яндекс Карты ГБУ АО «ЦОД „Березка“»

Фото: Яндекс Карты

В Арбитражном суде Астраханской области завершилось рассмотрение резонансного дела о взыскании убытков с подрядчика ООО «Группа Астар». Причиной спора стал срыв компанией госконтракта на строительство модульного здания для детского оздоровительного центра (ЦОД) «Березка», заключенного в марте 2024 года на сумму 46,3 млн руб.

Тендер стоимостью 58,9 млн руб. был объявлен в феврале 2024 года. По данным портала «ЕИС Закупки», победителю аукциона требовалось поставить заказчику стройматериалы и возвести некапитальный объект. Исполнить контракт было необходимо до 15 мая.

ГБУ АО ЦОД «Березка» зарегистрировано в селе Яксатово Приволжского района Астраханской области в ноябре 2000 года. С октября 2020 года директор - Сергей Дахин. Учредители – региональные минобразования и минимущества. На сайте детского оздоровительного центра указано, что комплекс рассчитан на 262 отдыхающих. На территории здравницы есть сад, спортивный городок, спортзал с тренажерами, стадион и летний бассейн.

В конкурсе приняли участие три претендента: ООО «Группа Астар» из Чеченской Республики, индивидуальные предприниматели Максим Серебренников из Алтайского края и Евгений Милованов из Ростовской области. Победителем торгов была объявлена «Группа Астар», предложившая за свои услуги наименьшую сумму – 46,3 млн руб. С ней был заключен контракт и выплачен аванс в 13,9 млн руб., указано на «Госзакупках».

ООО «Группа Астар» учреждено в Грозном в сентябре 2009 года. Владелец - Саламбек Зулаев. Основной вид деятельности – производство прочих строительно-монтажных работ. 2024 год юрлицо завершило с 85-процентным снижением прибыли (1,6 млн руб.) при обороте 1,2 млрд руб. (на 25% меньше показателя 2023 года). Стоимость организации – 82 млн руб., дебиторская и кредиторская задолженности составляют 107 млн руб. и 153 млн руб. соответственно. Внеоборотные активы в прошлом году выросли на 14% (32 млн руб.), а оборотные, напротив, снизились на 6% (215 млн руб.). Компания участвовала как поставщик в 41 государственной закупке на сумму 2,9 млрд руб.

Прокуратура Астраханской области подала иск в марте этого года в интересах региона после того, как «Группа Астар» не смогла соблюсти сроки поставки, а исполнение контракта происходило с нарушениями. Согласно условиям, в мае 2024 года компания должна была поставить в ЦОД «Березка» строительные панели толщиной 150 мм. Однако заказчик получил их на месяц позже, а поставленные стройматериалы были меньшей толщины – в 80 мм. В связи с этим заказчик расторг договор в одностороннем порядке в июле 2024 года и провел новый аукцион, где цена контракта составила уже 58,9 млн руб. Его заключили с ИП Максимом Серебренниковым.

Разницу в цене контрактов в 12,7 млн руб. надзорный орган потребовал взыскать как убытки, вызванные недобросовестными действиями поставщика. Представители «Группы Астар» проигнорировали судебные заседания и не представили возражений по существу требований. Ранее компания уже была включена в реестр недобросовестных поставщиков решением УФАС, а по отдельному судебному акту с нее взыскали аванс в 13,9 млн руб., пени и штраф в сумме 1,7 млн руб., указано в судебном акте.

Итогом спора стало полное удовлетворение требований прокуратуры Астраханской области. Суд установил, что расчет убытков документально подтвержден, а вина компании установлена актами, перепиской и решением антимонопольной службы. Помимо 12,7 млн руб. в пользу ЦОД «Березка», с «Группы Астар» взыскана госпошлина в 351,8 тыс. руб.

Адвокат, партнер юридической компании «Equal Legal Partners» Никита Минимулин считает, что одностороннее расторжение контракта с исполнителем обоснованно. «Важно, что ответчик был надлежаще извещён, но не явился в суд и не представил возражений. Это позволило суду признать обстоятельства, изложенные истцом, доказанными», — пояснил юрист. По словам управляющего партнера адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Вячеслава Ушкалова, шансов у подрядчика на успешное обжалование практически нет. «Он (исполнитель) включен в реестр недобросовестных поставщиков. Это решение сейчас им обжалуется в арбитражном суде, но в условиях поражения в данном деле шансы подрядчика „выскочить“ из этого реестра стремятся к нулю», — подытожил эксперт.

Нина Шевченко