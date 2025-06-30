Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Недетские убытки

Подрядчик заплатит 13 млн за срыв госзаказа на возведение лагеря под Астраханью

Прокуратура Астраханской области через суд взыскала 13 млн руб. убытков с подрядчика из Грозного по причине срыва госзаказа. Контракт стоимостью 47 млн руб. на строительство модульного корпуса детского лагеря «Березка» в селе Яксатово был заключен в марте 2024 года с ООО «Группа Астар». Недобросовестными действиями суд признал поставку строительных панелей, не соответствующих условиям договора. Подрядчик в параллельном судебном процессе пытается обжаловать решение УФАС о включении его в реестр недобросовестных поставщиков.

ГБУ АО «ЦОД „Березка“»

ГБУ АО «ЦОД „Березка“»

Фото: Яндекс Карты

ГБУ АО «ЦОД „Березка“»

Фото: Яндекс Карты

В Арбитражном суде Астраханской области завершилось рассмотрение резонансного дела о взыскании убытков с подрядчика ООО «Группа Астар». Причиной спора стал срыв компанией госконтракта на строительство модульного здания для детского оздоровительного центра (ЦОД) «Березка», заключенного в марте 2024 года на сумму 46,3 млн руб.

Тендер стоимостью 58,9 млн руб. был объявлен в феврале 2024 года. По данным портала «ЕИС Закупки», победителю аукциона требовалось поставить заказчику стройматериалы и возвести некапитальный объект. Исполнить контракт было необходимо до 15 мая.

ГБУ АО ЦОД «Березка» зарегистрировано в селе Яксатово Приволжского района Астраханской области в ноябре 2000 года. С октября 2020 года директор - Сергей Дахин. Учредители – региональные минобразования и минимущества. На сайте детского оздоровительного центра указано, что комплекс рассчитан на 262 отдыхающих. На территории здравницы есть сад, спортивный городок, спортзал с тренажерами, стадион и летний бассейн.

В конкурсе приняли участие три претендента: ООО «Группа Астар» из Чеченской Республики, индивидуальные предприниматели Максим Серебренников из Алтайского края и Евгений Милованов из Ростовской области. Победителем торгов была объявлена «Группа Астар», предложившая за свои услуги наименьшую сумму – 46,3 млн руб. С ней был заключен контракт и выплачен аванс в 13,9 млн руб., указано на «Госзакупках».

ООО «Группа Астар» учреждено в Грозном в сентябре 2009 года. Владелец - Саламбек Зулаев. Основной вид деятельности – производство прочих строительно-монтажных работ. 2024 год юрлицо завершило с 85-процентным снижением прибыли (1,6 млн руб.) при обороте 1,2 млрд руб. (на 25% меньше показателя 2023 года). Стоимость организации – 82 млн руб., дебиторская и кредиторская задолженности составляют 107 млн руб. и 153 млн руб. соответственно. Внеоборотные активы в прошлом году выросли на 14% (32 млн руб.), а оборотные, напротив, снизились на 6% (215 млн руб.). Компания участвовала как поставщик в 41 государственной закупке на сумму 2,9 млрд руб.

Прокуратура Астраханской области подала иск в марте этого года в интересах региона после того, как «Группа Астар» не смогла соблюсти сроки поставки, а исполнение контракта происходило с нарушениями. Согласно условиям, в мае 2024 года компания должна была поставить в ЦОД «Березка» строительные панели толщиной 150 мм. Однако заказчик получил их на месяц позже, а поставленные стройматериалы были меньшей толщины – в 80 мм. В связи с этим заказчик расторг договор в одностороннем порядке в июле 2024 года и провел новый аукцион, где цена контракта составила уже 58,9 млн руб. Его заключили с ИП Максимом Серебренниковым.

Разницу в цене контрактов в 12,7 млн руб. надзорный орган потребовал взыскать как убытки, вызванные недобросовестными действиями поставщика. Представители «Группы Астар» проигнорировали судебные заседания и не представили возражений по существу требований. Ранее компания уже была включена в реестр недобросовестных поставщиков решением УФАС, а по отдельному судебному акту с нее взыскали аванс в 13,9 млн руб., пени и штраф в сумме 1,7 млн руб., указано в судебном акте.

Итогом спора стало полное удовлетворение требований прокуратуры Астраханской области. Суд установил, что расчет убытков документально подтвержден, а вина компании установлена актами, перепиской и решением антимонопольной службы. Помимо 12,7 млн руб. в пользу ЦОД «Березка», с «Группы Астар» взыскана госпошлина в 351,8 тыс. руб.

Адвокат, партнер юридической компании «Equal Legal Partners» Никита Минимулин считает, что одностороннее расторжение контракта с исполнителем обоснованно. «Важно, что ответчик был надлежаще извещён, но не явился в суд и не представил возражений. Это позволило суду признать обстоятельства, изложенные истцом, доказанными», — пояснил юрист. По словам управляющего партнера адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Вячеслава Ушкалова, шансов у подрядчика на успешное обжалование практически нет. «Он (исполнитель) включен в реестр недобросовестных поставщиков. Это решение сейчас им обжалуется в арбитражном суде, но в условиях поражения в данном деле шансы подрядчика „выскочить“ из этого реестра стремятся к нулю», — подытожил эксперт.

Нина Шевченко