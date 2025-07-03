В Пензе задержали создателей вредоносного софта для кражи криптовалюты

В Пензе задержаны трое мужчин, подозреваемых в создании и распространении вредоносных программ. Фигуранты дела — один 50-летний и двое 27-летних местных жителей. Следствие считает, что они разработали и разместили на сайтах софт для кражи криптовалюты у россиян и иностранцев, сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

В ходе обысков изъято более 10 единиц техники, 28 мобильных устройств, 24 носителя информации, 34 банковские карты и четыре аппаратных кошелька для хранения криптовалюты. Также найдены два устройства для хранения сид-фраз (ключи разблокировки) и денежные средства. Общая сумма изъятого превышает 250 млн руб.

УФСБ арестовало банковские счета, криптовалютные активы и имущество подозреваемых. Ведутся мероприятия для выявления дополнительных эпизодов и обстоятельств дела.

Нина Шевченко