Иранская компания предложила выкупить доли акционеров Астраханского порта

Иранская компания Nasim Bahr Kish, владеющая более 53% акций Астраханского порта, планирует полностью консолидировать этот актив. Компания предложила другим акционерам, включая «Ростех», выкупить их доли. Это может быть связано с будущими инвестициями в порт, через который проходит торговля между Россией и Ираном, в основном лесными грузами, зерном и маслом, передает «Ъ».

Nasim Bahr Kish намерена выкупить 46,3% обыкновенных и 48,7% привилегированных акций по цене 37,8 тыс. рублей за бумагу. Общая стоимость сделки может составить около 437,5 млн рублей, на что «Мир Бизнес Банк», учрежденный иранским Bank Melli, предоставил банковскую гарантию. На конец 2024 года «Ростех» владел 25,5% акций.

Астраханская область является важным логистическим узлом МТК «Север—Юг». Губернатор Игорь Бабушкин отметил, что более 90% грузов, проходящих через регион, направляются в Иран и обратно. В 2024 году грузооборот Астраханского порта увеличился на 21,6%, до 947,33 тыс. тонн.

Нина Шевченко