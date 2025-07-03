Глава Петровского района Саратовской области сообщил о неудачах за год работы

Глава Петровского муниципального района Саратовской области Максим Калядин 2 июля отметил год на посту, рассказав о своей работе в Telegram-канале. Вместо успехов он сфокусировался на неудачах.

Господин Калядин признал, что не выполнил ряд обещаний: ремонт козырька магазина «Дары природы», пешеходных мостов через железную дорогу и на ул. Энгельса, установку спортплощадки у школы №1 и благоустройство территории около фельдшерско-акушерского пункта в селе Озерки. Также не решена проблема дополнительного освещения на улицах Петровска. Помимо этого, глава района сообщил, что подрядчик так и не приступил к переделке объектов по гарантии, после вскрышных работ не восстановили асфальт.

Максим Калядин упомянул, что обратился за поддержкой к правительству Саратовской области и федеральным структурам. Он попросил помощи в расчистке реки Медведицы, обеспечении горячего водоснабжения для домов Заводского поселка, работе бассейна «Дельфин» летом, а также в замене изношенной канализации и водопровода.

Нина Шевченко