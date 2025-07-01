В 2025 году в Саратове должны снести свыше 120 аварийных домов

В этом году в Саратове планируется снести более 120 аварийных домов, освобожденных от прав третьих лиц. Об этом сообщил глава города Михаил Исаев.

В ходе выступления с отчетом о деятельности администрации в первом полугодии 2025 года господин Исаев указал на важность эффективного использования земли в Саратове. По его словам, «все, что мешает развитию, будет убрано».

Глава Саратова подчеркнул, что в городе продолжается демонтаж незаконных гаражей. Также речь идет о рекламных конструкциях и сараях.

Павел Фролов