Астраханская фирма хочет изменить сроки строительства ФОКа в Харабали через суд

Арбитражный суд Астраханской области рассмотрит иск ООО «Астра+» к региональному управлению капитального строительства (УКС). Фирма требует изменить один из пунктов госконтракта, заключенного 10 июня 2024 года.

Речь идет о контракте стоимостью 65,8 млн руб. на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на ул. Октябрьской, 82 в городе Харабали. В первой редакции указано, кто ООО «Астра+» должно было сдать объект до 25 декабря прошлого года включительно, указано на «ЕИС Закупки». Согласно иску, компания хочет внести изменения в пункт 3.1 — «сроки выполнения работ».

Подрядчик обратился в суд в конце апреля этого года, но начале мая иск был оставлен без движения из-за недочетов. Теперь они устранены. Судья Инна Баскакова назначила заседание по делу на 21 июля.

ООО «Астра+» зарегистрировано в Астрахани в январе 2017 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. С марта 2025 года пост директора компании занимает Рамиль Ажбаев. Учредитель — Рамиль Уразов. На конец 2024 года выручка компании возросла на 128% (326 млн руб.), чистая прибыль, напротив, показала спад на 94% (202 тыс. руб.). Стоимость компании — 25 млн руб.

Нина Шевченко