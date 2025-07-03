Волгоградская компания вошла в федеральный проект «Производительность труда»

Предприятие «Аксай» вошло в федеральный проект «Производительность труда», часть нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Волгоградской областной администрации. «Аксай» стал 86-м участником из региона.

В ближайшие шесть месяцев рабочая группа «Аксай» и эксперты регионального центра компетенций проведут анализ производственного процесса и разработают план внедрения бережливых технологий. Ожидается, что это позволит увеличить выработку продукции минимум на 10%.

ООО многоотраслевая сельскохозяйственная фирма (МСФ) «Аксай» учреждено в 1991 году в Волгограде. Компания специализируется на производстве соленой, квашеной и маринованной плодоовощной продукции, а также замороженных полуфабрикатов и мясных изделий. Директором предприятия с апреля 2024 года является Анастасия Крикуха. МСФ владеет Александр Лозовицкий. Прошлый год юрлицо завершило с ростом выручки на 42% (479 млн руб.) и увеличением чистой прибыли на 176% (481 тыс. руб.).

Нина Шевченко