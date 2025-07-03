Главой Ивантеевского района стал Василий Басов

Ивантеевский район Саратовской области возглавил Василий Басов. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по делам территориальных образований.

Конкурсная комиссия избрала Василия Басова в ходе заседания районного собрания в Ивантеевском районе. К заседанию присоединился и.о. министра по делам территориальных образований области Александр Милованов. Василий Басов принял присягу и приступил к исполнению обязанностей.

Василий Басов впервые стал руководителем Ивантеевского района 13 марта 2012 года. Затем его переизбирали на эту должность 17 июня 2015 года и в 2020 году.

Павел Фролов