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Саратовская область выделила 20,5 млн рублей на обновление сельских клубов

Саратовская область выделила на восстановление сельских домов культуры 20,5 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В области продолжается программа «50ДК», запущенная губернатором Романом Бусаргиным. С 2022 года отремонтированы 150 домов культуры в 39 районах. В 2025 году на обновление коснется еще 41 объекта.

Средства направят на ремонт домов культуры в отдаленных районах, таких как Новоузенский, Озинский, Духовницкий и Пугачевский, а также в города Шиханы и ЗАТО Светлый. Особое внимание уделят ремонту кровель.

В уже обновленных сельских клубах проводят мероприятия национальных проектов «Культура» и «Семья». Увеличилось число посетителей, появились новые кружки и творческие объединения. Министр культуры области Наталия Щелканова подчеркнула, что цель программы — создать современные дома культуры в каждом селе, где будет комфортно и детям, и старшему поколению.

Нина Шевченко