Лагерь «Дубки» в Саратове откроют 7 июля после массового отравления детей

Саратовский лагерь «Дубки» откроется 7 июля после санитарной обработки. Об этом сообщил сегодня, 3 июля, в ходе брифинга министр здравоохранения области Владимир Дудаков.

Как отметил глава регионального минздрава, все пострадавшие перенесли заболевание в легкой форме, к 28 июня несовершеннолетних выписали из медучреждений. О точном количестве отравившихся информации нет.

Напомним, массовое отравление в лагере» Дубки на Кумысной поляне в Саратове зафиксировали в конце июня. Во время обследования специалисты обнаружили бессимптомного носителя норовирусной инфекции.

Следствие возбудило по данному факту уголовное дело из-за нарушения санитарно-эпидемиологических правил (ч. 1 ст. 236 УК РФ). Были назначены необходимые экспертизы.

Павел Фролов