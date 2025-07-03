Под Астраханью построили крупный нефтяной танкер, начаты ходовые испытания

Танкер-химовоз «ВОЛГОТРАНС — 2502», строящийся на заводе «Лотос» в Астраханской области, начал семидневные ходовые испытания. За неделю специалисты проверят скоростные и маневренные характеристики судна, а также расход топлива и масла, сообщили в региональном минпроме.

Испытания проходят на Волгоградском водохранилище, где планируется проверка якорных операций, отработка тревожных сигналов и процедур эвакуации с использованием дежурной и спасательной шлюпок. Также будет проверен безвахтенный 24-часовой режим работы судна на соответствие требованиям класса автоматики «А».

Танкер-химовоз проекта RST-25/7 предназначен для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов, включая бензин и растительные масла. Судно имеет шесть грузовых танков и может перевозить грузы при температуре до 60С. «Волготранс-2502» полностью соответствует международным требованиям для перевозки нефтепродуктов и удовлетворяет габаритам Волго-Донского судоходного канала и Волго-Балтийского пути.

Нина Шевченко