В Пензе осудили экс-чиновника за взятки при госзакупках

Октябрьский районный суд Пензы признал 30-летнего жителя города виновным в коррупции при закупках для государственных нужд (п. «в» ч. 5 ст. 200.5, ч. 4 ст. 200.5 УК РФ). Подсудимый занимал должности главного специалиста-эксперта отдела управления ЖКХ и ГЗН и консультанта отдела цифровизации программ и информационного обеспечения регионального министерства ЖКХ и ГЗН, сообщили в пресс-службе прокуратуры области. По данным суда, речь идет о Константине Курносове.

С 2018 по 2023 годы Курносов получил более 1,5 млн руб. от руководителей фирм за лоббирование их интересов при заключении государственных контрактов. Деньги поступали онлайн переводами. В обмен на вознаграждение чиновник создавал фиктивные коммерческие предложения от сторонних организаций.

Один из этих директоров с 2020-го по 2023 годы давал Курносову взятки на общую сумму 715 тыс. руб. за создание преимущественных условий при заключении госконтрактов. В результате с компаний был заключен ряд контрактов на сумму более 8,5 млн руб, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В релизе указано, что подсудимый полностью признал вину. Суд назначил ему штраф в 1,75 млн руб. и запретил деятельность, связанную с закупками для государственных нужд сроком на полтора года. Также суд вынес решение об обращении в доход государства в солидарном порядке более 9 млн руб.

Нина Шевченко