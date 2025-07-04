Подозреваемого в мошенничестве Олега Фомина в Пензе отпустили под домашний арест

Подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере предпринимателя Олега Фомина отпустили под домашний арест. Об этом сообщает Пензенский областной суд.

Заседание по апелляции о мере пресечения прошло сегодня, 4 июля. Судебная коллегия постановила изменить срок с СИЗО на домашний по 19 августа, так как адвокат Фомина предоставил сведения о возмещении 16 млн руб. причиненного Пензе ущерба.

Задержание Олега Фомина произошло в ночь на 20 июня. По версии следствия, Олег Фомин в составе организованной группы причинил городу ущерб не менее 16 млн руб. Источник «Ъ-Средняя Волга» в силовых структурах сообщил, что предполагаемое преступление имело место в рамках процедуры банкротства муниципального предприятия «Пензалифт».

Также он известен как основатель транспортных компаний «Дилижанс-Авто» и «Корпорация Дилижанс», контролировавших перевозки в Пензе и Саратове, избирался депутатом Пензенской городской. В 2006-2009 годах Олег Фомин руководил Саратовским авиационным заводом. После этого предприятие признали банкротом, активы на 900 млн руб. были выведены. В 2016 году было возбуждено дело о преднамеренном банкротстве — расследование ведется до сих пор.

Ольга Симонова