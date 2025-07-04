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Район внутренних дел

Сергей Новак возглавил Ахтубинский район на фоне кадровой нестабильности

Ахтубинский район Астраханской области возглавил ветеран МВД Сергей Новак. Совет депутатов единогласно избрал главой администрации 62-летнего пенсионера органов внутренних дел, чью кандидатуру ранее поддержал губернатор Игорь Бабушкин. Глава региона рассчитывает, что новое назначение поставит точку в череде уголовных дел против городских и районных чиновников и стабилизирует политическую ситуацию.

Сергей Новак возглавил Ахтубинский район

Сергей Новак возглавил Ахтубинский район

Фото: Администрация Ахтубинского МО

Сергей Новак возглавил Ахтубинский район

Фото: Администрация Ахтубинского МО

Совет депутатов муниципального образования «Ахтубинский район» избрал нового главу администрации. Им единогласно стал 62-летний Сергей Новак. Ранее его кандидатуру поддержал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Сергей Новак родился 17 октября 1962 года в городе Кустанай республики Казахстан. В 1997 г. окончил Астраханский государственный педагогический университет по специальности учитель истории, в 2002 г. — Волгоградскую академию МВД России с дипломом юриста. В 1983–2006 гг. служил в органах внутренних дел УВД Астраханской области МВД РФ. С 1995 по 1999 гг. возглавлял криминальную милицию Ахтубинского РОВД, с 1999 по 2006 гг. был начальником РОВД Ахтубинского района. За службу награжден множеством медалей и знаков, включая медали «За отличие в службе» и знак «Участник боевых действий». В 2006 г. после выхода на пенсию стал заместителем генерального директора по правовым вопросам в ООО «Ахтубинская судоходная компания». 25 сентября 2014 г. был избран председателем совета депутатов Ахтубинского района. Член партии «Единая Россия».

В июне этого года губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин выразил уверенность в том, что господин Новак справится с должностью главы муниципального района. «Он хорошо знает территорию, все проблемы изнутри. Его многолетний опыт и стремление сделать жизнь ахтубинцев лучше помогут реализовать все инициативы. Уверен, в случае если депутаты проголосуют за него, то он справится с возложенными обязанностями», — заявил глава региона.

Ахтубинский район с июля 2022 года по май 2025 года возглавлял Владимир Михед. В отставку чиновник ушел в связи с уголовным делом о коррупции. В феврале этого года экс-главу администрации обвинили в крупной взятке (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Как считает следствие, в ноябре 2022 года Владимир Михед заключил с предпринимателем договор аренды нежилого здания в Ахтубинске и за 1 млн руб. пообещал помочь с приобретением недвижимости. В конце мая чиновник дал признательные показания и сложил с себя полномочия, временно исполняющим обязанности главы района стала его заместитель Виктория Лопушенко.

Уголовные дела в отношении городских и районных чиновников стали уже традиционными, пишут региональные СМИ. В 2011 году главу Ахтубинского района Виктора Ведищева (занимал пост дважды: в 2009–2011 гг. и в 2014–2018 гг.) обвинили в превышении должностных полномочий. Однако развития дело не получило, и господин Ведищев вновь был переизбран на руководящую должность.

В 2019 году под следствие попал мэр Ахтубинска Аманга Нарузбаев, который занимал пост с 2009 года. Сначала его уличили в превышении должностных полномочий, связанных с продажей земельного участка супруге по заниженной цене (235 тыс. руб. вместо 1,7 млн руб.), за что суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно. Затем следователи выявили незаконную продажу 10 муниципальных участков без торгов. Это привело бывшего чиновника к реальному сроку – 1 год и 4 месяца лишения свободы.

Амангу Нарузбаева в качестве мэра сменил Сергей Заблоцкий. В 2021 году он подал в отставку и безуспешно баллотировался в главы Ахтубинского района. После стал заместителем министра строительства и ЖКХ Астраханской области, а весной 2023 года возглавил многопрофильный социальный центр «Содействие». Осенью 2023 года стало известно о его задержании. По данным следствия, во время работы в министерстве бывший чиновник незаконно получил 757 тыс. руб. из бюджета: по месту работы он предоставлял ложные сведения об аренде жилья и возмещении понесенных расходов в служебных командировках. Ему вменяли пять таких эпизодов. В марте 2024 года суд признал его виновным в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и назначил ему штраф в 500 тыс. руб.

В ноябре 2021 года мэрию Ахтубинска возглавил Дмитрий Шубин. В декабре 2023 года его задержали сотрудники регионального УФСБ по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Как считает следствие, бывший градоначальник незаконно передал своей матери Антонине Шубиной нежилое здание и земельный участок в центре города для аренды. В октябре 2024 года суд признал экс-чиновника виновным и приговорил к трем годам колонии общего режима. 4 апреля 2025 года в должность мэра Ахтубинска вступил Александр Сиваков.

Член региональной общественной палаты Максим Терский считает, что череда уголовных дел попросту связана с недобросовестностью экс-мэров и глав муниципального района.

Нина Шевченко