В Пензе начальника отдела Россельхознадзора отправили в СИЗО за крупную взятку

Железнодорожный районный суд Пензы отправил под арест начальника отдела Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Обвиняемый руководил отделом надзора за карантином растений, качеством и безопасностью зерна и семеноводства в Пензенской области. Ему вменяют получение взятки в крупном размере (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Суд постановил, что обвиняемый будет находиться в СИЗО сроком около двух месяцев — до 26 августа. Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Нина Шевченко