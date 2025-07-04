Экс-замглавы района Волгоградской области стал фигурантом дела о мошенничестве

Следствие по материалам прокурорской проверки возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении бывшего замглавы Новониколаевского района Волгоградской области Сергея Белова. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Волгоградской области выяснила, что фигурант, занимая указанную должность, оказывал гражданам и компаниям юридические услуги через коммерческую фирму. Вместе с тем Белов фактически не осуществлял деятельность в качестве замглавы района.

На постоянной основе фигурант проживал и работал в Волгограде. Из бюджета муниципалитета ему выплатили зарплату в размере свыше 3,5 млн руб.

Прокуратура попросила суд обратить в доход государства более 8 млн руб., которые Белов получил вопреки запрету на занятие предпринимательской деятельностью. Иск находится на рассмотрении.

Павел Фролов