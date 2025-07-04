Прокурором Татищевского района Саратовской области стал Дмитрий Ковылин

На должность прокурора Татищевского района Саратовской области приказом Генпрокурора РФ Игоря Краснова от 3 июля 2025 года назначен советник юстиции Дмитрий Ковылин. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Дмитрий Ковылин родился в 1983 году, у него есть высшее юридическое образование. К службе в органах прокуратуры Саратовской области он приступил в августе 2006 года. В разные годы Дмитрий Ковылин работал следователем, старшим следователем Красноармейской межрайонной прокуратуры, следователем по особо важным делам следственного отдела по Заводскому району Саратова, референтом отдела процессуального контроля СУ СК при прокуратуре РФ по Саратовской области.

В период с 2011 по 2021 годы Дмитрий Ковылин трудился на различных постах в СУ СКР по Саратовской области. В начале осени 2021 года он стал прокурором отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Саратовской области. С января 2023 года Дмитрий Ковылин работал зампрокурора Октябрьского района Саратова.

Павел Фролов