Саратовский облсуд оставил Максима Шихалова в СИЗО

В Саратовском областном суде сегодня, 30 июня, состоялось заседание по жалобе стороны защиты бывшего министра промышленности региона и экс-гендиректора АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики» Максима Шихалова. Адвокат Татьяна Шилова пыталась обжаловать решение Волжского районного суда, который ранее продлил срок содержания экс-чиновника под стражей.

Волжский райсуд 16 июня постановил продлить арест Шихалова на два месяца и десять дней — до 29 августа. Таким образом, общее время его нахождения в СИЗО превысит пять месяцев. Защита настаивает, что продление меры пресечения необоснованно, и предлагает отправить обвиняемого под домашний арест — у него есть собственное жильё, где он прописан и проживает с семьей. Кроме того, возможны альтернативные меры: залог или запрет определённых действий.

На апелляционном заседании, которое вела судья Ирина Мыльникова, адвокат заявила, что следствие аргументировало необходимость продления ареста, чтобы успеть допросить сотрудников предприятия. Однако, по словам Татьяны Шиловой, никаких активных следственных действий не проводится, а информация о допросах отсутствует.

«Кто допрошен, а кто нет — установить невозможно. Сотрудников там сотни, но ничего нового не происходит, следственные действия не ведутся. После нашего ходатайства о допросе Шихалова — он состоялся, и на этом всё», — пояснила она.

Сам Максим Шихалов, выступая по видеосвязи, поддержал позицию своего защитника и попросил изменить ему меру пресечения. Он также сообщил о продолжающихся проблемах со здоровьем. После продолжительного пребывания в больнице ОТБ-1 его перевели в СИЗО, однако он по-прежнему нуждается в медицинской помощи.

Старший прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Саратовской области Георгий Яшков на заседании выступил против удовлетворения апелляционной жалобы.

Проведя в совещательной комнате около трех минут, судья Ирина Мыльникова огласила решение — оставить постановление Волжского райсуда без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Ранее обращение по делу Максима Шихалова было повторно направлено председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. В нем изложено о нарушениях при производстве, превышении полномочий сотрудниками Кировского следственного отдела по г. Саратову, в частности — на незаконное задержание. Бастрыкина просят обратить внимание на нарушения и инициировать служебную проверку. Кировский районный суд Саратова 19 июня рассмотрел жалобу на незаконное возбуждение уголовного дела в отношении Максима Шихалова.

Ольга Симонова