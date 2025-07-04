Жители Волгоградской области потратили в кафе и столовых 17 млрд рублей

Оборот волгоградских предприятий общепита за первые пять месяцев этого года достиг 17 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе Волгоградстата.

За такой же период минувшего года показатель был на 16,1% меньше. На долю малого бизнеса Волгоградской области приходится 68,1% или 11,6 млрд руб., на долю среднего и крупного бизнеса — 31,9% или 5,4 млрд руб.

В январе-мае этого года доля Южного федерального округа в обороте общепита РФ составила 8,4% или 136,2 млрд руб. В округе лидируют Краснодарский край и Ростовская область — 59,3 млрд руб. и 36 млрд руб. соответственно.

Павел Фролов