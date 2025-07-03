В Саратовской области на воспроизводство лесов потратят свыше 150 млн рублей

В Саратовской области на работы по лесовосстановлению в этом году намерены направить более 150 млн руб. Об этом сообщил ТАСС замминистра природных ресурсов и экологии — начальник управления лесного хозяйства региона Денис Трошин.

По словам господина Трошина, за последние пять лет на указанные цели выделили порядка 440 млн руб. В этом году на воспроизводство лесов потратят 50,2 млн руб. бюджетных средств и не менее 104 млн руб. внебюджетных.

Соответствующая работа будет проводиться в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Леса должны воспроизвести на площади как минимум 4 тыс. га. Денис Трошин отметил, что в Саратовской области действуют 12 лесных питомников, общая площадь которых составляет 126 га. Там специалисты занимаются выращиванием посадочного материала для воспроизводства лесов.

Павел Фролов