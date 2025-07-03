Тепло может задержаться

Арбитражный суд Астраханской области продлил до 14 декабря 2025 года конкурсное производство в отношении МУП «Ахтубинск Водоканал», признанного банкротом еще в январе 2020 года. Процедура, начатая из-за долга в 341,6 млн рублей 13-ти кредиторам, стала рекордно долгой. По мнению экспертов, процесс банкротства затянулся из-за проблем с реализацией активов предприятия, на которые никак не находился покупатель. Муниципалитет в преддверии отопительного сезона планирует создать новый МУП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти Ахтубинска планируют создать новый МУП

Фото: Нина Шевченко Власти Ахтубинска планируют создать новый МУП

Фото: Нина Шевченко

Арбитражный суд Астраханской области продлил конкурсное производство по делу МУП «Ахтубинск Водоканал» до 14 декабря 2025 года. Предприятие признано банкротом в январе 2020 года. Задолженность МУП «Ахтубинск Водоканал» перед 13-тью кредиторами составляет 341,6 млн рублей. Среди кредиторов — «Газпром межрегионгаз Астрахань» и ПАО «Астраханская энергосбытовая компания».

По данным картотеки арбитражных дел, в апреле 2019 года «Ахтубинск Водоканал» подал иск о собственном банкротстве в Арбитражный суд региона. Процедуру наблюдения суд ввел 29 мая того же года и назначил временным управляющим Александра Еремицкого.

МУП «Ахтубинск Водоканал» зарегистрировано в сентябре 2011 года на ул. Жуковского, 23а в Ахтубинске Астраханской области. Учредитель – администрация города. Основной вид деятельности – производство тепловой энергии (пара и горячей воды). Уставный капитал – 14,7 млн руб. По итогам 2024 года выручка МУПа составила 365 млн руб., чистые убытки – 76 млн руб. Активы предприятия — 8 котельных и более 150 км теплосетей.

В январе 2020 года суд открыл конкурсное производство, утвердив управляющим Романа Аникеева. В мае 2022 года его сменил Алексей Павлов, но в апреле 2025 года суд вернул господина Аникеева в качестве управляющего, удовлетворив ходатайство господина Павлова об отставке. Причины рокировки публично не сообщались.

Конкурсное производство в отношении МУП продлевалось четырежды: первоначально до июля 2020 года, затем в 2022 и в 2024 до 14 июня 2025. Теперь суд дал ахтубинскому «Водоканалу» время до декабря этого года.

Арбитражный управляющий Татьяна Пугачева пояснила, что причиной продления процедуры банкротства «Водоканала» стал спор об исключении части имущества из конкурсной массы. «С одной стороны, закон о банкротстве обязывает конкурсного управляющего включить все имущество должника в конкурсную массу и реализовать его. С другой, конкурсный управляющий МУП „Ахтубинск Водоканал“ испытывает видимые затруднения с реализацией принадлежащих должнику объектов теплоснабжения (котельные и др.). Управляющий неоднократно проводил торги, которые признавались несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Это видно по карточке должника в ЕФРСБ», — уточнила госпожа Пугачева.

Согласно закону, непроданное имущество должно быть передано администрации муниципального образования, разъяснила эксперт. «Администрация, вероятно, не принимает это имущество, в связи с чем конкурсный управляющий просит суд обязать ее сделать это. Пока такое „проблемное“ имущество не будет передано, процедура банкротства вынужденно затягивается», — резюмировала Татьяна Пугачева.

С 1 июля в Астраханской области повышены тарифы на услуги теплоснабжения. Однако, кто будет снабжать теплом в предстоящий осенне-зимний период Ахтубинск остается под вопросом. Глава городской администрации Александр Сиваков сообщил «Ъ», что муниципалитет готовится к созданию нового МУПа, которому передадут все имущество ахтубинского «Водоканала». «По поводу концессий, мы рассматриваем этот вариант, но пока заинтересованных этом вопросе нет. Но, чтобы не оставить жителей без отопления, мы уже проводим работу по организации нового МУПа, который начнет работать приблизительно с сентября. Все зависит от того, как по суду к нам отойдут все активы водоканала», - прокомментировал господин Сиваков.

Нина Шевченко