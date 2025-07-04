Астраханский суд отправил в колонию спортивных экс-чиновников за хищение 4 млн

Приговор экс-руководителям ГБУ АО «Центр развития спортивной инфраструктуры», ГБУ АО «СК „Астрахань“» и гендиректору ООО «МФ „Мира“» за хищение 3,9 млн руб. из бюджета устоял в апелляции. Осужденные признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным Астраханского областного суда, речь идет о Денисе Бондаренко, Александре Звезинцеве и Владимире Перфильеве.

В 2021 году гендиректор фирмы «МФ „Мира“» Перфильев, действуя в сговоре с руководителями госучреждений, организовал схему для хищения средств. Фигуранты использовали госконтракт на оснащение спортивного клуба «Астрахань» инженерно-техническими средствами защиты.

Уголовное дело расследовало УФСБ России по Астраханской области. Советский районный суд Астрахани 25 февраля признал фигурантов виновными, назначив им до трех лет шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима, штрафы и запрет на определенные должности на срок до трех лет.

В решении суда отмечается, что Звезинцеву наказание смягчено до трех лет четырех месяцев лишения свободы. Для Перфильева изменен порядок исчисления срока наказания: исключено указание о взятии под стражу в зале суда. Срок наказания будет считаться с момента фактического задержания.

Нина Шевченко