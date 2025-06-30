В Саратове зафиксировали падение строительства жилья на 19%

Саратов серьезно просел по темпам жилищного строительства. На это указывает проведенное РИА Новости исследование.

Так, в федеральном рейтинге городов Саратов опустился на 70-е место. По итогам минувшего года там ввели 456 тыс. кв. м жилья. Показатель предыдущего года был выше на 19,2%.

В среднем по стране в прошлом году ввели 0,738 кв. м жилья на человека. Саратов продемонстрировал только 0,487 кв. м на жителя. Лидерами рейтинга оказались Краснодар и Грозный — 2,34 кв. м и 1,98 кв. м жилья соответственно.

Павел Фролов