В администрации Энгельсского района призвали фирмы повысить зарплаты работникам

В администрации Энгельсского района Саратовской области прошло заседание межведомственной комиссии по укреплению финансовой и налоговой дисциплины. В рамках этого мероприятия руководителей организаций призвали поднять зарплату сотрудникам.

Комиссия уделила особое внимание неформальной занятости. Главам организаций также посоветовали сделать легальным труд наемных работников, оформить трудовые договоры. Их попросили не допускать к работе самозанятых.

Кроме того, комиссия предложила юрлицам и физическим лицам, у которых есть налоговая задолженность, оплатить ее до конца этого месяца. В общей сложности на заседании заслушали 11 руководителей организаций и ИП.

Павел Фролов