Главные новости за 7–12 апреля. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Арбитражный суд Поволжского округа в Казани отказал УКС Саратовской области в иске к московскому ООО «Адепт Строй», которое занималось реконструкцией театра оперы и балета в Саратове. Причиной обращения стало пропавшее в ходе работ оборудование.

Бывший глава комитета по реализации инвестиционных проектов правительства Саратовской области Роман Карякин признан виновным в превышении полномочий при строительстве противотуберкулезного диспансера. Экс-глава ведомства и председатель областного капстроя Владимир Шевцов заключили договор на строительство объекта стоимостью 4,7 млрд руб., использовав проектную документацию построенной ранее инфекционной больницы, тем самым увеличив затраты бюджета на 66 млн руб.

Администрация Балаковского муниципального района обжаловала решение суда, который обязал чиновников расплатиться с подрядчиком за подготовку проекта коммуникаций на выделенной многодетным семьям земле. Контракт на проект стоимостью 12 млн руб. был заключен с ООО «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт рационального природопользования — Тюмень».

Минпром Астраханской области не смог оспорить решение суда, который признал незаконной выдачу в 2015 году лицензии на добычу песка на главном городском пляже. Пользователем выступало ООО «Астраханская нерудная компания», фигурирующее в деле в качестве третьего лица. Суд установил, что спорный участок относится к федеральному ведению: разрешать его разработку власти региона не могли.

Департамент муниципального имущества Волгограда оспорил отказ Арбитражного суда региона признавать незаконным распоряжение Облкультнаследия, которое обязывает муниципалитет восстановить «Ансамбль застройки поселка железнодорожной станции „Сарепта“» на ул. Сологубова. Городские власти посчитали действия областных незаконными и потребовали отменить действие документа.

Волгограднефтегеофизика продемонстрировала рост прибыли в 3,6 раза в 2025 году. Показатель — 22,1 млн руб.

Банк «ДОМ.РФ» направит на строительство парка-отеля «Созвездие Гагарина» в Саратовской области сумму в размере 3 млрд руб. Объект должны возвести недалеко от места приземления летчика-космонавта Юрия Гагарина, на берегу Волги.

«РусГидро» отсудил у разработчика недр из Балаково землю. В мае 2024 года «РусГидро» подало заявление с требованием признать отсутствующим у ООО «Балкварц» право собственности на землю площадью 280 тыс. кв. м в Вольском районе, неподалеку от Саратовской ГЭС и Балакова.

Владельца астраханского танкера обязали выплатить 35,5 млрд руб. за разлив нефти. 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». Первый из них был приписан к порту Астрахани, у него разорвало носовую часть.

Мост и автодорога в Пугачевском районе Саратовской области перейдут на областной уровень. Речь идет о мостовом переходе через реку Большой Иргиз и автодороге по ул. Железнодорожная.

Управление капстроительства Энгельсского района возглавил Олег Марчук.

Девять саратовцев пойдут под суд за истязание и убийство постояльца рехаба. В феврале 2023 года в частном реабилитационном центре двое его сотрудников и десять реабилитантов истязали одного из постояльцев, завернули его в ковер и вынесли на веранду дома. Там мужчина умер от переохлаждения и компрессионной механической асфиксии.

В Саратове экс-глава Водоканала Владимир Попеко вышел из под домашнего ареста. Меру пресечения изменили на ограничение определенных действий до 1 июня.

В Пензенской области открыто древнее селище, которое уже внесено в список объектов культурного наследия. Находка обнаружена на территории Колышлейского района неподалеку от села Телегино и датируется поздним бронзовым веком (XVIII–XII вв. до нашей эры). На древнюю стоянку людей наткнулись во время обязательных изыскательских работ на участках, которые готовят к хозяйственному освоению.

Саратовский суд рассмотрит дело о банкротстве совладельца банка «Агора» Алексея Тюленева.

Мэр Саратова Михаил Исаев пообещал спикеру ГД Вячеславу Володину благоустроить Славянскую площадь за 1,5 месяца. Реконструкцию выполняет ООО «Автобан». До 30 мая подрядчик расширит улицы Соколовая и Большая Горная до четырех полос и организует кольцевое движение на пересечении с ул. Чернышевского. Стоимость этих работ составит 245 млн руб.

В Саратове лжеюристов осудили за обман порядка 700 человек в Самаре и Кирове. С июня 2020 года по март 2022 года подсудимые создали две коммерческие организации для хищения денег у жителей Саратовской и Кировской областей.

Мэрия Саратова собирается взять кредит в 1,5 млрд руб. на погашение долгов.

Главой астраханского отделения ДОСААФ стал Виктор Хайрулик.

В Саратове депутаты потребовали у Роскомнадзора разобраться с Telegram-каналами. Депутата Александра Янкловича (ЕР) возмутила публикация списков потерь на СВО, обнародовать которые нельзя.

В Саратовской области предложили создать систему внешкольного досуга.

Андрей Бондарев стал главой комитета дорожного хозяйства Саратова.

Пугачевский район получит на развитие 50 млн руб. из бюджета Саратовской области. Из этих средств 30 млн руб. пойдут на ремонт дорог, еще 20 млн руб. потратят на ремонт школы № 1 в Пугачеве.

Саратовского застройщика «СарБилдинг» признали банкротом. Заявление о признании должника банкротом в мае 2024 года поступило от ООО «Ак-Строй», сумма требований составляла 1,8 млн руб. Далее в дело о банкротстве вступили ООО «Завод ЖБК 1» (2,9 млн руб.), ООО «УВМ-Сталь» (1,3 млн руб.), ПАО «Сбербанк России» (5,8 млн руб.), ООО «Спецтехник» (644 тыс. руб.) и другие.

В Саратове власти низко оценили состояние изъятого у матери экс-депутата здания. Речь идет о бывшем ресторане Надежды Шиловской (матери экс-депутата областной думы Сергея Курихина) на улице Октябрьской.

В Волгограде суд счел законным возбуждение дела в отношении депутата облдумы Татьяны Распутиной. Ей предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

Главой астраханского министерства строительства и ЖКХ стала Наталья Маркитантова.

Федор Котельников занял пост главы саратовского министерства дорожного хозяйства.

Саратовский областной суд оставил экс-министра промышленности Максима Шихалова под стражей. Ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.

Андрей Онипко возглавил Астраханскую таможню. Господин Онипко дважды исполнял обязанности начальника Астраханской таможни — в 2021 году и с 2024 года.

В электросетевой комплекс Астраханской области инвестируют 3,1 млрд руб. в 2025 году. В 2024 году организации электроэнергетики хотели инвестировать в электросетевой комплекс области 943 млн руб.

В Астраханской области хотят расширить сеть электрозарядных станций в 2025 году. Установкой ЭЗС займутся АО «Силовые машины» и АО «Ситроникс». Первое из них проведет соответствующую работу на стоянках гипермаркета «Лента», второе — на двух автозаправочных комплексах ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт».

Штурман вертолета Артем Николаев стал зампредом пензенского правительства.

«Некст» из Казани заплатит за благоустройство в «Детском парке» Саратова в 2023 году. С подрядчика взыщут более 400 тыс. руб. за невыполненные работы.

В Энгельсе «Газснабинвест» выделил 270 млн руб. на модернизацию станочного парка.

В Астраханской области свыше 1,3 млн га сельскохозяйственных земель подвержены опустыниванию. В течение последних 20 лет прирост составил около 30%. Площадь опустынивания земель в регионе увеличивается ежегодно примерно на 5%.

Нина Шевченко