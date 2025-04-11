Провальное выступление

Арбитражный суд Поволжского округа в Казани отказал управлению капитального строительства Саратовской области в иске к ООО «Адепт Строй». В ходе реконструкции театра оперы и балета в Саратове, подрядчиком которой выступало московское юрлицо, пропала часть закупленного для объекта сценического и технологического оборудования стоимостью около 500 млн рублей. Юристы отмечают, что теперь властям придется взыскивать недостачу в рамках дела о банкротстве подрядчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После расторжения контракта по инициативе саратовского губернатора здание оперного театра простояло без консервации три зимы

Фото: Коммерсантъ После расторжения контракта по инициативе саратовского губернатора здание оперного театра простояло без консервации три зимы

Фото: Коммерсантъ

Арбитражный суд Поволжского округа в Казани рассмотрел кассационную жалобу ГКУ СО «Управление капитального строительства» по иску к ООО «Адепт Строй» о понуждении вернуть закупленное оборудование на сумму свыше 456 млн. В исковом заявлении за подписью ныне осужденного директора УКС Владимира Шевцова указаны семь договоров ответственного хранения, заключенные с «Адепт Строем» — в них перечислены 423 наименования сценического и технологического оборудования.

Здание саратовского оперного театра построено в 1865 году и относится к памятникам регионального значения. В 1962 г. строение впервые капитально реконструировали. Трещины на фасаде появились в начале 2000-х гг. Реконструкция объекта началась в октябре 2020 г.* Изначально сумма контракта составляла порядка 1,6 млрд, а работы должны были завершить к декабрю 2022 года. Осенью 2022 года контракт продлили до 15 декабря 2023 года, а сумма выросла более чем до 2 млрд. Генеральным подрядчиком в результате конкурса стало московское ООО «Адепт Строй». В октябре 2023 года власти региона расторгли контракт в одностороннем порядке, сославшись на приостановку действия профильной лицензии у исполнителя. Здание с частично оголенной кирпичной кладкой три зимы провело без консервации.

Иск к «Адепт строю» УКС подал в августе 2023 года — за два месяца до того, как губернатор Роман Бусаргин анонсировал расторжение двухмиллиардного договора с подрядчиком. В феврале 2024 года суд принял к производству встречный иск, где компания потребовала обязать чиновников вывезти со склада в Московской области оборудование, а также установить компенсации за утраченное оборудование в размере порядка 66 млн руб. Кроме того, «Адепт строй» настаивал, что УКСу необходимо отказать в требовании вернуть товар, который был доставлен в Саратов и установлен в театре, и взыскать 3,2 млн, которые исполнитель заплатил за аренду складов в Москве после того, как истекли договоры ответственного хранения.

17 октября 2024 года Арбитражный суд Саратовской области частично удовлетворил иск государственной организации и взыскал с ООО «Адепт Строй» стоимость утраченного оборудования в размере 229,5 млн руб. По встречному требованию суд взыскал с УКСа в пользу экс-подрядчика 400 тыс. руб.

Однако 25 декабря 2024 года Двенадцатый Арбитражный апелляционный суд по жалобе «Адепт строя» отменил решение нижестоящей инстанции и оставил оба иска без рассмотрения, указав, что требования «Управления капитального строительства» следует рассматривать в московском суде в рамках дела о банкротстве ответчика. Госучреждение обжаловало решение в кассационном порядке, однако окружной суд оставил решение нижестоящей инстанции в силе.

«Исковое требование совершенно правильно было оставлено на уровне апелляционной инстанции без рассмотрения в связи с открытой в отношении ответчика процедурой конкурсного производства. Обращение в ВС РФ видится малоперспективным»,— рассказал ведущий юрист практики «Разрешение споров» ЛКП Дмитрий Чаплин. «Возмещения стоимости утраченного сценического оборудования истец может добиться только посредством специальных механизмов в рамках процедуры банкротства подрядчика: после включения в реестр требований кредиторов государственному заказчику предстоит „добегать“ до реальных денежных средств через оспаривание сделок, привлечение к субсидиарной ответственности контролирующих лиц»,— объяснил собеседник «Ъ».

ООО «Адепт Строй» зарегистрировано в Москве в 2008 году с уставным капиталом 11 тыс. руб. Основной деятельностью является подготовка строительной площадки. Директор и владелец — Михаил Варлахин. Выручка компании в 2022 году составила 401,7 млн руб., чистая прибыль — 21,8 млн руб. Среднесписочная численность персонала — 21 человек. В феврале 2024 года суд признал компанию банкротом. За плечами у юрлица остался еще один неисполненный крупный государственный контракт — реконструкция нижегородского кремля. Учредитель Михаил Варлахин объяснял «Ъ», что причиной банкротства компании с 15-летней историей стали действия сотрудников саратовского УКСа.

Помимо упомянутого спора, имело место разбирательство о судьбе неотработанного аванса. В конце ноября 2023 года УКС потребовал от «Адепт строя» вернуть более 1 млрд, который располагался на специальном казначейском счете, а также выплатить пени и штрафы в размере порядка 200 млн руб.

Однако подрядчик действовал добросовестно, тогда как заказчик саботировал прием работ, в результате чего ряд фактически исполненных обязательств по контракту остались неоплаченными, пришел к выводу суд.

В результате штрафовать «Адепт строй» не стали, а из требуемой суммы неотработанного аванса заказчику вернули лишь 980 млн руб., оставив остальные деньги исполнителю в качестве оплаты за так и непринятые работы. Решение устояло в окружном суде.

Светлана Федорова