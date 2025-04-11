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Провальное выступление

Арбитраж отказал УКСу в споре о пропавшем оборудовании саратовского театра оперы

Арбитражный суд Поволжского округа в Казани отказал управлению капитального строительства Саратовской области в иске к ООО «Адепт Строй». В ходе реконструкции театра оперы и балета в Саратове, подрядчиком которой выступало московское юрлицо, пропала часть закупленного для объекта сценического и технологического оборудования стоимостью около 500 млн рублей. Юристы отмечают, что теперь властям придется взыскивать недостачу в рамках дела о банкротстве подрядчика.

После расторжения контракта по инициативе саратовского губернатора здание оперного театра простояло без консервации три зимы

После расторжения контракта по инициативе саратовского губернатора здание оперного театра простояло без консервации три зимы

Фото: Коммерсантъ

После расторжения контракта по инициативе саратовского губернатора здание оперного театра простояло без консервации три зимы

Фото: Коммерсантъ

Арбитражный суд Поволжского округа в Казани рассмотрел кассационную жалобу ГКУ СО «Управление капитального строительства» по иску к ООО «Адепт Строй» о понуждении вернуть закупленное оборудование на сумму свыше 456 млн. В исковом заявлении за подписью ныне осужденного директора УКС Владимира Шевцова указаны семь договоров ответственного хранения, заключенные с «Адепт Строем» — в них перечислены 423 наименования сценического и технологического оборудования.

Здание саратовского оперного театра построено в 1865 году и относится к памятникам регионального значения. В 1962 г. строение впервые капитально реконструировали. Трещины на фасаде появились в начале 2000-х гг. Реконструкция объекта началась в октябре 2020 г.* Изначально сумма контракта составляла порядка 1,6 млрд, а работы должны были завершить к декабрю 2022 года. Осенью 2022 года контракт продлили до 15 декабря 2023 года, а сумма выросла более чем до 2 млрд. Генеральным подрядчиком в результате конкурса стало московское ООО «Адепт Строй». В октябре 2023 года власти региона расторгли контракт в одностороннем порядке, сославшись на приостановку действия профильной лицензии у исполнителя. Здание с частично оголенной кирпичной кладкой три зимы провело без консервации.

Кого ФСБ заподозрило в превышении полномочий при оплате оборудования для театра

Иск к «Адепт строю» УКС подал в августе 2023 года — за два месяца до того, как губернатор Роман Бусаргин анонсировал расторжение двухмиллиардного договора с подрядчиком. В феврале 2024 года суд принял к производству встречный иск, где компания потребовала обязать чиновников вывезти со склада в Московской области оборудование, а также установить компенсации за утраченное оборудование в размере порядка 66 млн руб. Кроме того, «Адепт строй» настаивал, что УКСу необходимо отказать в требовании вернуть товар, который был доставлен в Саратов и установлен в театре, и взыскать 3,2 млн, которые исполнитель заплатил за аренду складов в Москве после того, как истекли договоры ответственного хранения.

17 октября 2024 года Арбитражный суд Саратовской области частично удовлетворил иск государственной организации и взыскал с ООО «Адепт Строй» стоимость утраченного оборудования в размере 229,5 млн руб. По встречному требованию суд взыскал с УКСа в пользу экс-подрядчика 400 тыс. руб.

Однако 25 декабря 2024 года Двенадцатый Арбитражный апелляционный суд по жалобе «Адепт строя» отменил решение нижестоящей инстанции и оставил оба иска без рассмотрения, указав, что требования «Управления капитального строительства» следует рассматривать в московском суде в рамках дела о банкротстве ответчика. Госучреждение обжаловало решение в кассационном порядке, однако окружной суд оставил решение нижестоящей инстанции в силе.

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«Исковое требование совершенно правильно было оставлено на уровне апелляционной инстанции без рассмотрения в связи с открытой в отношении ответчика процедурой конкурсного производства. Обращение в ВС РФ видится малоперспективным»,— рассказал ведущий юрист практики «Разрешение споров» ЛКП Дмитрий Чаплин. «Возмещения стоимости утраченного сценического оборудования истец может добиться только посредством специальных механизмов в рамках процедуры банкротства подрядчика: после включения в реестр требований кредиторов государственному заказчику предстоит „добегать“ до реальных денежных средств через оспаривание сделок, привлечение к субсидиарной ответственности контролирующих лиц»,— объяснил собеседник «Ъ».

ООО «Адепт Строй» зарегистрировано в Москве в 2008 году с уставным капиталом 11 тыс. руб. Основной деятельностью является подготовка строительной площадки. Директор и владелец — Михаил Варлахин. Выручка компании в 2022 году составила 401,7 млн руб., чистая прибыль — 21,8 млн руб. Среднесписочная численность персонала — 21 человек. В феврале 2024 года суд признал компанию банкротом. За плечами у юрлица остался еще один неисполненный крупный государственный контракт — реконструкция нижегородского кремля. Учредитель Михаил Варлахин объяснял «Ъ», что причиной банкротства компании с 15-летней историей стали действия сотрудников саратовского УКСа.

Помимо упомянутого спора, имело место разбирательство о судьбе неотработанного аванса. В конце ноября 2023 года УКС потребовал от «Адепт строя» вернуть более 1 млрд, который располагался на специальном казначейском счете, а также выплатить пени и штрафы в размере порядка 200 млн руб.

Однако подрядчик действовал добросовестно, тогда как заказчик саботировал прием работ, в результате чего ряд фактически исполненных обязательств по контракту остались неоплаченными, пришел к выводу суд.

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В результате штрафовать «Адепт строй» не стали, а из требуемой суммы неотработанного аванса заказчику вернули лишь 980 млн руб., оставив остальные деньги исполнителю в качестве оплаты за так и непринятые работы. Решение устояло в окружном суде.

Светлана Федорова