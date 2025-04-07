Андрей Онипко возглавил Астраханскую таможню
Андрей Онипко назначен начальником Астраханской таможни. Решение принял глава Федеральной таможенной службы РФ Валерий Пикалев. Ранее господин Онипко исполнял обязанности первого заместителя начальника Новороссийской таможни.
Андрей Онипко начал свою карьеру в таможенной службе в апреле 1993 года в качестве инспектора оперативного отдела аэропорта «Сочи» Сочинской таможни. Он занимает ведущие позиции в руководстве Сочинского центрального таможенного поста, таможенного поста Аэропорт «Сочи», Сочинской и Новороссийской таможни.
Господин Онипко дважды исполнял обязанности начальника Астраханской таможни — в 2021 году и с 2024 года.