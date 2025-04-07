В электросетевой комплекс Астраханской области инвестируют 3,1 млрд в 2025 году

В Астраханской области в нынешнем году на модернизацию электросетевого комплекса направят 3,1 млрд руб. Об этом сообщили «Интерфаксу» в региональном министерстве промышленности, торговли и энергетики.

В минувшем году организации электроэнергетики хотели инвестировать в электросетевой комплекс области 943 млн руб. Сколько денежных средств они на самом деле вложили, не уточняется.

В настоящее время в сфере электроэнергетики Астраханской области наблюдается реализация инвестпрограмм ПАО «Россети Юг», Северо-Кавказского филиала АО «Оборонэнерго» и Приволжской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения «Трансэнерго». Так, специалисты занимаются реконструкцией и техническим перевооружением линий электропередачи и объектов электроснабжения.

Павел Фролов