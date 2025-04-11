В Пугачевском районе на региональный уровень передадут мост и автодорогу

Мостовой переход и автодорога в Пугачевском районе Саратовской области перейдут на областной уровень. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.

По словам главы региона, речь идет о мостовом переходе через реку Большой Иргиз и автодороге по ул. Железнодорожная в Пугачеве. Он указал на их важность в качестве части транспортной инфраструктуры.

Губернатор отметил, что указанные объекты будут содержать и ремонтировать за счет регионального бюджета. При этом муниципалитет сможет задействовать освободившиеся ресурсы для прочих направлений.

Павел Фролов