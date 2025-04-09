В Саратове лжеюристов осудили за обман порядка 700 человек в Самаре и Кирове

Волжский районный суд Саратова признал четырех участников преступного сообщества виновными в обмане 683 человек. В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что фигуранты в возрасте от 24 до 26 лет осуждены за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и участие в организованном преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ).

Согласно данным с сайта суда, изначально в деле фигурировали шесть человек, однако в надзорном ведомстве уточнили, что дела в отношении двоих выделены в отдельное производство. Так, у Дмитрия Гонсеровского, Андрея Иванова, Дарьи Кушнеровой, Дианы Ли и Марата Резепова совокупно насчитывается 626 эпизодов мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Нверу Асряну вменили 89 эпизодов мошенничества, где он выступил организатором (ст. 33 ч. 3), и три эпизода, которые до конца довести не удалось (ст. 30 ч. 3). Фигуранты регистрировали юрлица для оказания правовых услуг, брали с клиентов деньги за обязанности, которые исполнять не собирались.

Нвер Асрян с подельником были задержаны сотрудниками полиции в Саратове в апреле 2022 года. Месяц спустя жертвы записали видеообращение к главе СК РФ Александру Бастрыкину и Генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой ускорить рассмотрение дела.

Суд установил, что с июня 2020 года по март 2022 года подсудимые создали две коммерческие организации для хищения денег у жителей Саратовской и Кировской областей.

Фигуранты арендовали офисы в Саратове и Кирове, наняли сотрудников и организовали кол-центр, где операторы приглашали граждан на консультации. По итогам встреч клиентов уговаривали согласиться на оказание юридических услуг разного рода — от оформления земельных участков до повышения пенсий или судебных споров по части ЖКХ. Большинство клиентов заключали договоры на сумму от 30 до 100 тыс. руб. В Саратове фигуранты действовали в здании на ул. Григорьева по соседству с областной прокуратурой. Для этого там зарегистрировали два юрлица: ООО «Юридическая коллегия «Правовое единство» и ООО «Областная коллегия «Закон и порядок».

Кроме того, Нвер Асрян владел и руководил самарским ООО «Единый межрегиональный центр юридической помощи» на Некрасовская, д. 82. За время работы компании к ней было подано 39 исков в суды общей юрисдикции, из которых 34 — в Самаре и Самарской области, еще 5 — в Саратове. В ряде случаев заключившим договор гражданам удавалось в рамках гражданского производства взыскать внесенные за неоплаченные услуги средства, а также неустойку и моральный ущерб.

В результате мошенничества пострадали 683 человека, а ущерб составил более 34 млн руб. На имущество и счета участников наложен арест для возмещения убытков. Судья Анатолий Рыблов приговорил четверых виновных к срокам от 6 до 7 лет лишения свободы в исправительных колониях общего режима, с ограничением свободы на год каждому.

Никита Маркелов