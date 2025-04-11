Волгограднефтегеофизика продемонстрировала рост прибыли в 3,6 раза в 2025 году

ПАО «Волгограднефтегеофизика» (ВНГ), входящее в госхолдинг «Росгеология», за первый квартал 2025 года показало значительный рост финансов. Чистая прибыль компании по российским стандартам бухгалтерского учета составила 22,1 млн руб., что на 3,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность ВНГ.

Выручка компании за первые три месяца текущего года увеличилась в 1,9 раза и достигла 276,3 млн руб. Себестоимость продукции выросла на 1,8 раза до 198,4 млн руб. Кредиторская задолженность снизилась с 365,7 млн руб. до 157,7 млн руб., а дебиторская — с 854,6 млн руб. до 531,7 млн руб.

В 2024 году «Волгограднефтегеофизика» также демонстрировала рост финансовых показателей: чистая прибыль составила 54,6 млн руб., что в 1,8 раза больше по сравнению с 2023 годом. По данным компании, увеличение выручки связано с повышением спроса на геологоразведочные работы. Выручка от сейсморазведочных работ выросла в два раза до 987,7 млн руб., а от геофизического исследования скважин — в полтора раза до 215,3 млн руб.

ПАО «Волгограднефтегеофизика» зарегистрировано в Волгограде в 1990 году. Предприятие специализируется на проведении геологоразведочных, геофизических и геохимических работ. АО «Росгео» владеет 38% уставного капитала компании. Среди заказчиков: ООО «Газпром Геотехнологии» (два контракта на 7,8 млн руб.), прокуратура Волгоградской области (11 контрактов на 5,4 млн руб.), АО «Северо-Кавказское производственно-геологическое объединение» (один контракт стоимостью 1,16 млн руб.).

Нина Шевченко