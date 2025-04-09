Мэр Саратова пообещал спикеру ГД благоустроить Славянскую площадь за 1,5 месяца

В Саратове благоустройство территории на Славянской площади между расширенными дорогами и кольцевой развязкой планируют завершить в течение полутора месяцев. Об этом глава города Михаил Исаев сообщил спикеру Госдумы Вячеславу Володину во время его визита в областной центр.

Первый этап реконструкции выполняет ООО «Автобан». До 30 мая подрядчик расширит улицы Соколовая и Большая Горная до четырех полос и организует кольцевое движение на пересечении с ул. Чернышевского. Стоимость этих работ составит 245 млн руб.

Ранее губернатор Роман Бусаргин и на тот момент и.п. мэра Саратова Павел Сурков утверждали, что к реконструкции приступят 10 февраля. Однако в указанную и последующую даты работы на пустыре не проводились, поскольку администрация не подготовила землю. Только в середине месяца на объекте были вырублены деревья и срезан верхний слой грунта. Как заявил министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин, что подрядчик приступил к работам без разрешения на строительство. Глава ведомства объяснил это тем, что это только подготовительный этап.

Спикер ГД РФ спросил главу Саратова о сроках благоустройства территории между дорогами, где ранее стояли ветхие дома. Михаил Исаев пообещал, что эти работы будут завершены 15 июля, включая автополив и освещение, а также высадку кустарников и деревьев.

В марте прошлого года саратовские чиновники ждали проект реконструкции Славянской площади к 1 июля. Контракт стоимостью 6,15 млн руб. на разработку документации был заключен с петербургским ООО «Геомаксинфо». Позже срок сдачи проекта перенесли на 31 июля, но ни летом, ни осенью работа не была завершена. В октябре Вячеслав Володин раскритиковал местных властей из-за затягивания с благоустройством территории. В декабре 2024 года, чиновники обещали обсудить проект с жителями, но концепция озеленения и благоустройства все еще не представлена общественности.

Нина Шевченко