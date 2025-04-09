Главой астраханского отделения ДОСААФ стал Виктор Хайрулик

Главой астраханского отделения ДОСААФ назначили Виктора Хайрулика. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Астраханской области.

Виктор Хайрулик приступил к новым обязанностям 7 апреля. В ходе встречи с ним глава региона Игорь Бабушкин подчеркнул, что ДОСААФ играет важную роль в подготовке квалифицированных специалистов для вооруженных сил и прочих структур безопасности.

Губернатор выразил уверенность, что Виктор Хайрулик справится со всеми поставленными задачами. У него есть боевой опыт, ранее он работал в системе военно-патриотического воспитания в Астраханской области. Господин Бабушкин указал на такие приоритетные направления в деятельности ДОСААФ, как допризывная подготовка молодежи и ее военно-патриотическое воспитание.

Павел Фролов