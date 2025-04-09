В Саратове депутаты потребовали у Роскомнадзора разобраться с Telegram-каналами

Управление Роскомнадзора по Саратовской области не может заблокировать Telegram-каналы, нарушающие закон, в том числе по техническим причинам. Об этом на заседании в региональном парламенте сообщил глава надзорного ведомства Андрей Кащеев.

Депутат Александр Янклович («Единая Россия») спросил, какие меры Роскомнадзор принимает к определенным информационным ресурсам и Telegram-каналам, существующим в саратовском информационном поле. В частности, парламентария возмутила публикация списков потерь на СВО, обнародовать которые нельзя. Господин Янклович также рассказал, что нашел в Telegram-каналах адрес губернатора Романа Бусаргина, а также фотографию мэра Саратова Михаила Исаева в сопровождении нецензурной подписи.

«Это достаточно сложный вопрос,— начал господин Кащеев. — Я отвечу сначала касательно ресурсов, не являющихся Telegram-каналами. Если это сообщество во „Вконтакте“ либо просто сайты в сети интернет, с ними порядок принятия мер достаточно простой и отработанный. Информация вносится на основании решения суда либо требования Генпрокуратуры в реестр запрещенных ресурсов, и операторы связи блокируют доступ к таким сайтам».

Что касается Telegram-каналов, то здесь все значительно сложнее, потому что независимо от того, известен владелец или нет, заблокировать канал силами и средствами Роскомнадзора либо любого другого ведомства невозможно, потому что такие технические возможности в принципе отсутствуют, подчеркнул глава саратовского РКН.

«Это не значит, что мы сидим сложа руки, мы проводим определенную работу в этом направлении, — объяснил господин Кащеев. — Нашим центральным аппаратом осуществляется взаимодействие с администрацией Telegram. Может быть, все упирается больше в политику самого мессенджера. При этом необходимо помнить, что сейчас Telegram является социально значимым ресурсом, которым пользуются либо все, либо практически все. Складывается ситуация, что некоторые недобросовестные граждане, находящиеся на территории России либо за ее пределами, злоупотребляют такими возможностями»,— констатировал Андрей Кащеев.

Татьяна Смирнова