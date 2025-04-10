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Больничный риск

Бывший глава инвестиционного комитета Саратовской области получил второй срок

Бывший глава комитета по реализации инвестиционных проектов правительства Саратовской области Роман Карякин признан виновным в превышении полномочий при строительстве противотуберкулезного диспансера. Экс-глава ведомства и председатель областного капстроя Владимир Шевцов заключили договор на строительство объекта стоимостью 4,7 млрд руб., использовав проектную документацию построенной ранее инфекционной больницы, тем самым увеличив затраты бюджета на 66 млн руб. В ноябре 2024 года Шевцов уже получил срок за упомянутое преступление , а также еще два. Карякин же был осужден за превышение полномочий при реконструкции саратовского театра оперы и балета.

Противотуберкулезный диспансер в Саратове начали строить в 2022 году

Противотуберкулезный диспансер в Саратове начали строить в 2022 году

Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области, Коммерсантъ

Противотуберкулезный диспансер в Саратове начали строить в 2022 году

Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области, Коммерсантъ

Кировский районный суд огласил приговор в отношении бывшего председателя комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Саратовской области Романа Карякина, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Фигурант признан виновным в превышении должностных полномочий (пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) при строительстве областного туберкулезного диспансера.

Госучреждение региона «Управление капитального строительства» (УКС) подписало договор на строительство противотуберкулезного диспансера с ООО ППС «Лесстрой» в сентябре 2022 года. Стоимость восьми корпусов на 453 места, без учета коммуникаций, составила 4,3 млрд, деньги выделил федеральный бюджет. В октябре 2022 года спикер Государственной думы Вячеслав Володин требовал сдать объект до конца 2023 года, в сентябре 2023 г. — до марта 2024 г. 26 июня 2024 года медцентр ввели в эксплуатацию. Диспансер находится в поселке Елшанка Ленинского района Саратова, рядом с новой инфекционной больницей, которую сдали в декабре 2021 года.

Как проект инфекционного центр привел к затоплению подвалов больницы

При этом проект диспансера заказывал не УКС, а ныне обанкротившийся уфимский подрядчик АО «Предприятие уголовно-исполнительной системы «Управление строительства № 3» ФСИН РФ, а автором документа указали государственный институт «Саратовгражданпроект». При этом Роман Карякин вместе с руководителем УКСа Владимиром Шевцовым выдали за оригинальный проект тот, который был разработан «Саратовским региональным центром экспертизы в строительстве» для инфекционной больницы, расположенной по соседству, установила прокуратура.

«В этой связи после начала строительства потребовалось внесение изменений в проектно-сметную документацию, что привело к увеличению стоимости на 66 млн руб.»,— подтвердил выводы следствия суд.

Судья Дмитрий Кочетков приговорил Романа Карякина с учетом ранее назначенного наказания к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и на 2,5 года запретил занимать руководящие должности на государственной службе. Связаться с защитой господина Карякина «Ъ» не удалось.

Романа Карякина арестовали в январе 2024 года по обвинению в заключении без конкурса многомиллионных государственных контрактов с упомянутым АО ПУИС УС-3 ФСИН России. Это дело до суда пока не дошло.

Как вынесли приговор Роману Карякину за реконструкцию оперного театра

При этом в ноябре 2024 года Кировский районный суд Саратова приговорил Романа Карякина к четырем годам общего режима за превышение должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) при реконструкции театра оперы и балета. Глава ведомства подписал передаточные акты и перечислил генподрядчику ООО «Адепт Строй» 165 млн руб. за поставку оборудования для театра, которое фактически оставалось на складах в Московской области.

Вину экс-глава комитета не признал, однако приговор обжаловать не стал.

В рамках отдельного производства на 3,5 года был осужден и глава УКСа Владимир Шевцов. Один из эпизодов касался превышения полномочий при строительстве противотуберкулезного диспансера. Второй и третий — недопуск субподрядчика при реконструкции театра после того, как договор с генподрядчиком власти расторгли (ч. 2 ст. 169 УК РФ) и пожар в энгельсском Доме офицеров (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Владимир Шевцов признал вину, на время суда оставался под домашним арестом и обжаловать приговор не стал.

Никита Маркелов