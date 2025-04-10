Девять саратовцев пойдут под суд за истязание и убийство постояльца рехаба

В Саратове следователи завершили расследование уголовного дела о похищении, истязании и убийстве постояльца реабилитационного центра в отношении девяти жителей области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Фигурантами уголовного дела стали индивидуальный предприниматель (ИП), который организовал реабилитационный центр «Новая жизнь» в Саратове, и восемь реабилитантов. В зависимости от роли каждого их обвиняют в убийстве группой лиц с особой жестокостью общеопасным способом (п.п. «д», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ), истязаниях с особой жестокостью и издевательством над потерпевшим (п.п. «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ) и незаконном лишении свободы потерпевшего с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия (п.п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ).

Как выяснилось, в феврале позапрошлого года в частном реабилитационном центре двое его сотрудников и десять реабилитантов истязали одного из постояльцев, завернули его в ковер и вынесли на веранду дома. Там мужчина умер от переохлаждения и компрессионной механической асфиксии.

Как только следователи задержали ИП, реабилитационный центр закрылся. В рамках уголовного дела специалисты допросили порядка 100 свидетелей, потерпевших и обвиняемых, провели 35 очных ставок, изучили место происшествия, провели 30 судебных экспертиз.

В отношении двоих реабилитантов и одного из сотрудников центра дела выделены в отдельные производства и приостановлены, поскольку они заключили контракты с российским оборонным ведомством и отправились в зону СВО. Изначально суд принял решение о заключении ИП под стражу. В дальнейшем суд отказал следствию в части продления меры пресечения в виде заключения под стражу и отправил ИП под домашний арест.

Шестерых фигурантов этого уголовного дела заключили под стражу. Мера пресечения продолжает действовать. Материалы направят в суд на рассмотрение в ближайшее время.

Павел Фролов