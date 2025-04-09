В Саратовской области предложили создать систему внешкольного досуга

Подросткам Саратовской области необходима полноценная система организации внешкольного досуга. Создать такую в парламенте региона предложил глава фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРПзП) Артем Чеботарев.

В качестве примера депутат привел объединение мототуризма при Доме творчества в Светлом, который недавно посетил. «У ребят есть возможность кататься на специальном транспорте, организованы трассы». В свою очередь, мототранспорт на СВО один из самых популярных, и уметь его водить — жизненно необходимо, подчеркнул Артем Чеботарев. При этом, упомянутое объединение в Светлом едва ли не единственное во всей области, где организуют подобного рода досуг, да еще и бесплатно. Схожие услуги предоставляются на коммерческой основе и без ориентации на подростков, добавил спикер.

«Наша фракция уже приняла решение оказать поддержку объединению, — высказался Артем Чеботарев. — Может, и коллегам будет интересно поработать в этом направлении. Хотел бы обратить ваше внимание на необходимость создания полноценной системы организации внешкольного досуга. Подростков к спорту мы начали приучать, но раньше у нас существовали полноценные направления пешего туризма, организовывались походы. Были экологические экспедиции, объединения аэропланирования», — подчеркнул лидер фракции. Если же дети вне школы предоставлены сами себе, случаются беды, напомнил Артем Чеботарев.

Выходом, по мнению депутата, станет полноценная программа внешкольного досуга. В качестве материальной базы господин Чеботарев предложил использовать полигон для подготовки военнослужащих, создание которого ранее анонсировал губернатор Роман Бусаргин.

Татьяна Смирнова