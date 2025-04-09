Мэрия Саратова собирается взять кредит в 1,5 млрд на погашение долгов

Администрация Саратова планирует взять кредит в размере 1,55 млрд руб. под 24,8% годовых. Соответствующие тендеры объявлены на на сайте «Госзакупки». Всего мэрия разместила три аукциона на общую сумму 372,9 млн руб.

Заем будет предоставлен на один год. Власти ожидают, что средства поступят на счет в начале мая текущего года. Деньги собираются направить на финансирование дефицита бюджета, погашение долгов и пополнение остатков на счетах городского бюджета.

Подача заявок на участие в конкурсе продлится до 17 апреля. Итоги подведут 21 апреля.

Нина Шевченко