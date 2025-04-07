В Астраханской области опустынивание охватило более 1,3 млн га сельхозземель

В Астраханской области свыше 1,3 млн га сельскохозяйственных земель на сегодняшний день подвержены опустыниванию. Об этом сообщила заведующая кафедрой биотехнологии, аквакультуры, почвоведения и управления земельными ресурсами Астраханского государственного университета (АГУ) имени Татищева Людмила Яковлева, передает ТАСС.

По словам специалиста, из 1,3 млн га земель 0,4 млн га превратились в развеваемые ветром пески. В течение последних 20 лет прирост составил около 30%. Площадь опустынивания земель в регионе увеличивается ежегодно примерно на 5%.

Людмила Яковлева подчеркнула: на стадии экологического риска находится свыше 2 млн га астраханских земель. Это 15-17% от всей площади региона. Опустынивание происходит преимущественно из-за неконтролируемого выпаса скота в подсобных хозяйствах. Людмила Яковлева отметила, что противостоять этому процессу нужно посредством усиления контроля за выпасом скота, увеличения объемов высадки засухоустойчивых растений, а также создания в Астраханской области питомников таких растений для наличия семенного материала.

Павел Фролов