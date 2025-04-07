Саратовский областной суд оставил экс-министра промышленности под стражей

Саратовский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции об аресте бывшего министра промышленности и энергетики Саратовской области Максима Шихалова. Ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 1 ст. 285.4 УК РФ).

Максима Шихалова задержали 22 марта. 28 числа экс-министру предъявили обвинение. Тогда же Кировский районный суд заключил бывшего чиновника под стражу. Защита фигуранта обжаловала решение, однако сегодня апелляционный суд оставил его без изменения.

Максим Шихалов начал свою карьеру в министерстве промышленности и энергетики Саратовской области в 2010 году, занимая различные должности. В 2012 году он был назначен первым заместителем руководителя ведомства, а в 2015 году возглавил министерство. В апреле 2017 года господин Шихалов подал заявление об отставке в связи с переходом на другую работу. С весны 2017 года он занимал должность директора акционерного общества «Конструкторское бюро промышленной автоматики». С сентября 2017 года по декабрь 2019 года Максим Шихалов являлся депутатом Саратовской областной думы шестого созыва.

Никита Маркелов