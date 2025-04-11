Управление капстроительства Энгельсского района возглавил Олег Марчук

Главой управления капстроительства администрации Энгельсского района Саратовской области стал Олег Марчук. Об этом сообщает пресс-служба органа муниципального образования.

У Олега Марчука есть высшее техническое образование. Государственной и муниципальной службе он отдал 16 лет жизни. Олег Марчук работал на различных руководящих постах в правительстве Саратовской области и органах местного самоуправления, занимал должность первого замминистра строительства и ЖКХ региона.

Напомним, 15 октября минувшего года стало известно, что Олег Марчук покидает пост председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи администрации Энгельсского района. Об этом рассказал Михаил Исаев, который на то время был главой этого муниципального образования. Тогда же он указал на множество поступающих жалоб в части работы блока ЖКХ, касающихся, в частности, вхождения в отопительный сезон.

Павел Фролов