Саратовский суд рассмотрит дело о банкротстве совладельца банка «Агора»

В Арбитражный суд Саратовской области подан иск о банкротстве индивидуального предпринимателя Алексея Тюленева, сообщили в картотеке дел суда. Истцом выступает региональное управление ФНС, сумма требований превышает 10,2 млн руб. Дело находится на рассмотрении у судьи Марата Сайдуллина. Дата первого заседания пока не назначена.

Алексей Тюленев зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя дважды: с 2002 по 2013 год и с декабря 2015 года по настоящее время. Основной вид деятельности — аренда и управление нежилым недвижимым имуществом. Также он является президентом клуба пляжного футбола «Саратов» и региональной общественной организации «Агора», которая представляет интересы греков Саратовской области.

Господин Тюленев был совладельцем нескольких компаний, занимающихся торговлей отходами, металлами и ломом в Саратове, Пензе и Краснодаре. С 2019 года он является совладельцем и генеральным директором ООО «Энгельсский металл», зарегистрированного в Энгельсе на территории бывшего оборонного завода. Предприниматель также является учредителем банка «Агора», зарегистрированного в Москве. Ему принадлежит 51,2% уставного капитала (80,7 млн руб.).

Нина Шевченко