«РусГидро» отсудил у разработчика недр из Балаково землю

Арбитражный суд Саратовской области рассматривает иск ПАО «РусГидро» к разработчику недр ООО «Балкварц». Информация содержится в картотеке суда, дело ведет Булат Бурганов.

В мае 2024 года «РусГидро» подало заявление с требованием признать отсутствующим у «Балкварца» право собственности на землю площадью 280 тыс. кв. м в Вольском районе, неподалеку от Саратовской ГЭС и Балаково. В качестве третьих лиц к делу привлекли региональное ТУ Росимущества, областной комитета по управлению имуществом, администрацию Широкобуеракского муниципального образования Вольского района, Анатолий Раков, Роскадастр по Саратовской области, Виктор Доронин и другие.

Булат Бурганов признал отсутствующим у ООО «Балкварц» права собственности на землю. Компания зарегистрирована в Балаково в 2020 году. Основным видом деятельности указана добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев. У компании есть лицензия от Росприроднадзора на пользование недрами. Директором является Антон Сальников, он же владеет 50% компании, еще половина принадлежит Василию Еремину.

Ольга Симонова