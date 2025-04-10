Лицензия утекла сквозь пальцы

Минпром Астраханской области не смог оспорить решение суда, который признал незаконной выдачу в 2015 году лицензии на добычу песка на главном городском пляже. Пользователем выступало ООО «Астраханская нерудная компания», фигурирующее в деле в качестве третьего лица. Суд установил, что спорный участок относится к федеральному ведению: разрешать его разработку власти региона не могли. Юристы отмечают, что у «АНК» еще есть шанс отстоять права.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Астраханские власти разрешили разрабатывать спорный пляж в 2015 году

Фото: Степан Рудик, Коммерсантъ Астраханские власти разрешили разрабатывать спорный пляж в 2015 году

Фото: Степан Рудик, Коммерсантъ

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции, которая признала незаконным выданную чиновниками лицензию на добычу песка добычу песка. С иском вышла Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура. В конце января 2025 года суд удовлетворил требования, признал недействительным распоряжение, разрешающее ООО «Астраханская нерудная компания» («АНК») пользоваться недрами на Городском острове Ленинского района Астрахани, где располагается пляж.

ООО «Астраханская нерудная компания» зарегистрировано в Астрахани в 2014 году, основной вид деятельности — водные грузоперевозки. По итогам 2024 года компания заработала 31 млн руб. при обороте в 351 млн. В 2014 году штат в среднем насчитывал порядка 30 человек, включая гендиректора и совладельца Назара Гаджиева. Последний также выступает учредителем и руководителем ООО «Интеграл» (Разработка гравийных и песчаных карьеров) и ООО «Авантаж» (дноочистительные, дноуглубительные и берегоукрепительные работы). Еще половина доли в уставном капитале «АНК» принадлежит Виктору Нестеренко — совладельцу ООО «Промпоставка» (оптовая торговля лесоматериалами).

Лицензию на геологическое изучение и добычу песка региональный минпром выдал предприятию в апреле 2015 года сроком на 25 лет. Однако надзорное ведомство, действуя в интересах Роснедр, выяснила, что Городской остров находится в границах морского порта Астрахань, утвержденных Правительством РФ в 2009 году. Согласно закону «О недрах», такие территории имеют федеральное значение, и лицензирование их входит исключительно в компетенцию Роснедр, уточняется в акте суда.

Иск к министерству был подан в сентябре 2024 года. Природоохранная прокуратура потребовала в суде признать лицензию недействительной. Минпром, ссылаясь на собственный приказ от мая 2013 года, пытался доказать, что участок имеет местный статус, а не федеральный.

Спорная земля находится в зоне морского порта, где регион не может ей распоряжаться, указал Арбитражный суд Астраханской области и удовлетворил требования надзорного органа.

В феврале министерство обжаловало определение в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде (12 ААС). Также региональные власти попытались оспорить сроки обращения прокуратуры в суд. Представители ведомства утверждали, что о нарушении стало известно еще в 2020 году. Суд счел причины пропуска срока уважительными: в ходе проверки в 2024 году были выявлены новые обстоятельства, включая обращение директора недропользователя, чьи права оказались под угрозой из-за возможного досрочного прекращения лицензии.

В результате разбирательства 12 ААС подтвердил решение суда первой инстанции об аннулировании лицензии, выданной АНК почти десять лет назад. При этом суд отметил, что минпром может обжаловать решение в кассации в течение двух месяцев. Связаться с АНК «Ъ» не удалось.

Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров считает, что ключевым трендом последних лет является усиление роли экологической экспертизы и требований к устойчивому природопользованию. «Конфликты в сфере недропользования — это не только борьба за ресурсы, но и точка пересечения экономических и экологических интересов. Даже если компания выступает третьим лицом в деле (как ООО «Астраханская нерудная компания»), ее права могут быть косвенно ущемлены, особенно если суд игнорирует экологические аспекты при распределении ресурсов»,— пояснил юрист.

Он отметил, что ООО «АНК», выступающее в споре в качестве третьего лица, вправе обжаловать решение, если оно нарушает его экологические обязательства. «Например, если лицензирование участка проведено без учета норм федерального закона «Об охране окружающей среды», компания может инициировать иск о признании решения недействительным, ссылаясь на несоблюдение процедуры оценки воздействия на окружающую среду»,— прокомментировал господин Жаров.

Как отметил эксперт, суды чаще поддерживают федеральные органы в спорах вокруг лицензий на пользование недрами, но экологические риски играют важную роль при пересмотре дел. «В судебной практике есть тенденция, когда компании оспаривают лицензию на добычу, доказав, что региональные власти игнорируют угрозу для водных объектов. Суды встают на сторону истца, сославшись на приоритет федеральных экологических стандартов. Компаниям стоит активнее использовать «зеленые» аргументы в спорах с государством: это повышает шансы на успех в условиях ужесточения экологического законодательства»,— заключил Евгений Жаров.

Нина Шевченко