В Саратове экс-глава Водоканала Владимир Попеко вышел из под домашнего ареста

Бывшему главе МУП «Энгельс-Водоканал» Владимиру Попеко изменили меру пресечения: вместо домашнего ареста он будет ограничен в определенных действиях до 1 июня, сообщили в суде Саратовской области. Решение принято после рассмотрения апелляционной жалобы.

Владимира Попеко обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По версии следствия, с ноября по декабрь 2018 года он не направил для утверждения проект инвестиционной программы развития водоснабжения и канализации Энгельсского района. Это привело к упущенной выгоде в более чем 46 млн руб., которые могли бы быть направлены на модернизацию системы.

Преступление раскрыли сотрудники УФСБ России по Саратовской области. Владимира Попеко задержали и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста до 1 июня 2025 года. Однако суд по ходатайству обвиняемого ослабил меру, заменив ее на запрет определенных действий.

Второе уголовное дело касается превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ): в 2018-2019 годах господин Попеко подключил АЗС к системе водоснабжения по необоснованно заниженной цене.

Никита Маркелов