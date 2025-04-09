Андрей Бондарев стал главой комитета дорожного хозяйства Саратова
В структуре администрации Саратова произошли очередные кадровые изменения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Ранее Андрей Бондарев возглавлял МКУ «Дирекция транспорта и дорожной деятельности» городской администрации
Фото: Мэрия Саратова, Коммерсантъ
Так, комитет дорожного хозяйства администрации Саратова возглавил Андрей Бондарев. К работе он приступит 10 апреля. Ранее чиновник был главой МКУ «Дирекция транспорта и дорожной деятельности».
Напомним, комитет ранее возглавлял Федор Котельников. Губернатор Роман Бусаргин назначил его на должность и.о. министра дорожного хозяйства Саратовской области.