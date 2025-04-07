Сарепта напугала чиновников

Департамент муниципального имущества Волгограда оспорил отказ Арбитражного суда региона признавать незаконным распоряжение Облкультнаследия, которое обязывает муниципалитет восстановить «Ансамбль застройки поселка железнодорожной станции „Сарепта“» на ул. Сологубова. Городские власти посчитали действия областных незаконными и потребовали отменить действие документа. Суд первой инстанции с истцом не согласился, теперь департамент подал апелляционную жалобу. Юристы полагают, что шансы муниципалитета на успех минимальны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей-заповедник «Старая Сарепта» представляет из себя комплекс памятников архитектуры ХVIII-ХIХ вв постройки

Фото: Облкультнаследия, Коммерсантъ Музей-заповедник «Старая Сарепта» представляет из себя комплекс памятников архитектуры ХVIII-ХIХ вв постройки

Фото: Облкультнаследия, Коммерсантъ

Департамент муниципального имущества Волгограда оспорил решение Арбитражного суда региона, который отказался признавать незаконным предостережение Областного комитета культурного наследия, обязавшее муниципалитет восстановить «Ансамбль застройки поселка железнодорожной станции „Сарепта“». Спор между структурами начался еще в ноябре 2024 года. Причиной стало ненадлежащее состояние элемента памятника архитектуры в микрорайоне с одноименным названием.

По данным ВООПиК, поселок построили в период с 1894-го по 1899 годы в Красноармейском районе Волгограда. В июне 1997 года объекты микрорайона по ул. Сологубова, 1-50 и ул. Арсеньева, 14-48 стало охранять государство. Сейчас состояние ансамбля охарактеризовано на сайте как неудовлетворительное. В октябре 2013 года ГБУК «Областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры» (ОНПЦ по охране ОКН) объявил конкурс стоимостью 313,5 тыс. руб. на запрос котировок, предметом которого являлось проведение научно-исследовательских, изыскательских работ по разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия федерального, регионального значения на территории Волгоградской области. В перечень объектов входил и «Ансамбль застройки поселка железнодорожной станции „Сарепта“». Победителем аукциона стал ИП Евгений Хрипунов, предложивший за контракт 313,2 тыс. руб. ОНПЦ по охране ОКН подписал с ним договор 25 октября 2013 года, в ноябре работы были завершены.

В конце июля прошлого года комитет по охране ОКН выдал предостережение департаменту муниципального имущества, согласно которому последний нарушал обязательные требования в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия. В документе также указывалось, что департамент должен провести работы по сохранению объекта по ул. Сологубова, 1 до 1 октября 2025 года. С предостережением представители ведомства не согласились и подали иск в Арбитражный суд Волгоградской области с требованием отменить его. Кроме того, департамент попросил, чтобы суд признал незаконным действия комитета по возложению обязательств о проведении соответствующих работ.

В суде представители департамента ссылались на отсутствие полномочий по организации ремонтных и восстановительных работ на ОКН, так как эти задачи входят в компетенцию другого ведомства — департамента по жилищным и социальным вопросам Волгограда.

Также истец заявил, что не получал оригинал охранного обязательства и паспорта объекта культурного наследия, что делает невозможным исполнение предписанных мер. Комитет по охране ОКН же настаивал на правомерности своих действий, подчеркивая, что они направлены на обеспечение сохранности памятника и предотвращение его разрушения или утраты исторической и культурной ценности. В ответ на доводы департамента комитет указал, что предостережение было объявлено в рамках профилактической работы и не возлагает на департамент конкретных обязанностей, а лишь рекомендует принять меры по соблюдению обязательных требований.

Департамент муниципального имущества не предоставил достаточных доказательств нарушения своих прав вследствие получения предостережения, указал суд, и в удовлетворении требований отказал.

Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров полагает, что шансы департамента на успех в апелляции могут быть ограничены. «Если объект „Ансамбль застройки поселка Сарепта“ официально отнесен к муниципальной собственности или его статус требует участия местных властей в сохранении, департамент не сможет оспорить возложенные обязанности. В законодательстве РФ часто подчеркивается ответственность муниципалитетов за объекты, находящиеся на их территории, даже при неразграниченной государственной собственности. Например, департамент уже занимается вопросами землепользования и управления муниципальным имуществом, что косвенно подтверждает его вовлеченность в подобные процессы»,— пояснил юрист.

Господин Жаров отметил: для победы в апелляции истцу необходимо доказать, что комитет по охране объектов культурного наследия действовал вне своей компетенции. При этом он уточнил, что, если предписание было оформлено в соответствии с региональными или федеральными нормами (например, на основании ст. 47.3 ФЗ № 73 «Об объектах культурного наследия»), суд может поддержать решение первой инстанции. «В решениях арбитражных судов, включая практику Волгоградской области, часто подтверждается законность требований органов охраны культурного наследия. Например, в спорах о землепользовании или аренде муниципального имущества суды обычно поддерживают баланс между хозяйственной деятельностью и сохранением исторических объектов. Если аналогичная логика будет применена в данном деле, апелляция департамента может быть отклонена»,— заключил эксперт.

Нина Шевченко