Подрядчик благоустройства в Детском парке заплатит МБУ почти 500 тысяч

С подрядчика благоустройства в Детском парке в Саратове взыщут более 400 тыс. руб. за невыполненные работы. Информация содержится в картотеке суда.

В январе 2024 году МБУ «Спецавтохозяйство по уборке города» обратилось в Арбитражный суд Саратовской области с требованием взыскать с ООО «Некст» 628 тыс. руб. неосновательного обогащения, но затем снизил требования до 404 тыс. руб. В 2023 году компания стала победителем в аукционе на право осуществлять благоустройство в Детском парке, контракт был заключен на сумму 27 млн руб., допсоглашением сумма доведена до 30 млн руб.

Подрядчику нужно было сделать покрытие, озеленение, установить малые архитектурные формы, освещение, отремонтировать забор, обустроить систему автополива и так далее. Работы шли в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Однако впоследствии контрольно-счетная палата Саратова установила, что согласно актам приемки подрядчик получил 426 тыс. руб. за асфальтобетонное покрытие тротуаров на площади 405 кв. м и 201 тыс. руб. за газоны. Ни того ни другого, как выяснили аудиторы, не было.

В итоге арбитраж постановил взыскать с ООО «Некст» 404 тыс. руб., а также 65 тыс. руб. за пользование чужими средствами. Компания обратилась с апелляцией, но проиграла. Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение в силе.

По данным ИАС Seldon Basis, ООО «Некст» основано в Казани в 2019 году. Основным видом деятельности является производство спортивных товаров. Также фирме можно осуществлять торговлю по почте или интернету, изготавливать двери или окна, демонтировать здания и многое другое. Директором и единственным владельцем является Радмир Ариткулов, в организации работают два человека, что на три меньше, чем год назад. Выручка «Некста» за 2023 год составила 95 млн руб., сократившись за год на 12 млн. Ранее организация благоустраивала скейт-парк в Смоленской области, сосновый парк в городе Валуйки Белгородской области и т. д.

Ранее «Ъ — Средняя Волга» сообщал, что из-за приемки и оплаты некачественных или невыполненных работ в Детском парке возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Ольга Симонова